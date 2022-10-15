ووكر واثق من مشاركته في كأس العالم

شدد كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي على أنه سيتعافى بشكل كامل من إصابة في أعلى الفخذ قبل موعد الإعلان عن تشكيلة منتخب إنجلترا التي ستشارك في نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر في وقت لاحق من العام الجاري.

وخضع ووكر (32 عاما) لعملية لجراحية في وقت سابق من الشهر الجاري بعد تعرضه للإصابة في فوز مانشستر سيتي 6-3 على جاره مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ولعب ووكر 70 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا وكان عنصرا أساسيا في تشكيلة الفريق التي تأهلت لنهائي بطولة أوروبا 2020 ولدور الثمانية في كأس العالم 2018.

وقال ووكر في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم الجمعة: الأهم عندي الآن هو العودة لمنتخب إنجلترا. وأنا أثق في القدرة على أن أكون جاهزا للمشاركة في نهائيات كأس العالم.

وأضاف ووكر: أشعر أن بوسعي تحقيق هذا. ستكون هناك بعض العقبات في الطريق لكني آمل أن أكون ضمن تشكيلة المنتخب عند الاختيار.

وقال ووكر إنه خضع لعملية جراحية بعد يوم واحد من إصابته لتحسين فرصته في التعافي قبل إعلان تشكيلة المنتخب استعدادا لنهائيات قطر.

وستوفر عودة ووكر بديلا للمنتخب الإنجليزي في مركز المدافع الأيسر بينما تحيط الشكوك بمشاركة مدافع تشيلسي ريس جونز في كأس العالم بسبب إصابة في الركبة كما تعرض ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول لبعض المشكلات في الأسابيع الأخيرة.

وتبدأ إنجلترا مسيرتها في كأس العالم في مواجهة منتخب إيران في 21 نوفمبر ضمن المجموعة الثانية.