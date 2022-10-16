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من لقاء أتلتيكو مدريد وبلباو

أتلتيكو مدريد يعبر بلباو بهدف

مدريد - د ب أ
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فاز أتلتيكو مدريد على مضيفه أتلتيك بلباو 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل قادش مع جيرونا 1-1، وفوز إشبيلية على ريال مايوركا 1 - صف وتعادل فالنسيا مع إلتشي 2-2.

ويدين أتلتيكو مدريد بالفضل في هذا الفوز للاعبه أنطوان غريزمان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 47.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصدي أتلتيك بلباو عند 17 نقطة في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، تعادل فريق فالنسيا مع ضيفه إلتشي 2- 2 .

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