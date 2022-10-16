أتلتيكو مدريد يعبر بلباو بهدف

فاز أتلتيكو مدريد على مضيفه أتلتيك بلباو 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل قادش مع جيرونا 1-1، وفوز إشبيلية على ريال مايوركا 1 - صف وتعادل فالنسيا مع إلتشي 2-2.

ويدين أتلتيكو مدريد بالفضل في هذا الفوز للاعبه أنطوان غريزمان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 47.

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ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصدي أتلتيك بلباو عند 17 نقطة في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، تعادل فريق فالنسيا مع ضيفه إلتشي 2- 2 .