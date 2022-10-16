تشيلسي يؤكد غياب جيمس عن مونديال قطر

أعلن نادي تشيلسي رابع الدوري الإنجليزي لكرة القدم السبت، أن مدافعه الأيمن الدولي ريس جيمس سيغيب عن الملاعب لمدة ثمانية أسابيع بسبب إصابة في الركبة وبالتالي سيغيب عن نهائيات كأس العالم في قطر.
وكتب النادي الندني في بيان: استشار أحد المتخصصين في نهاية هذا الأسبوع، وبعد المناقشة بين جميع الأطراف، سيخضع ريس لبرنامج علاجي ومن المتوقع أن يغيب لمدة ثمانية أسابيع.
وتخوض إنجلترا مباراتها الاولى في مونديال قطر في 21 نوفمبر ضد إيران ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم ويلز والولايات المتحدة، ولن يكون جيمس الأساسي في مركز الظهير الأيمن تعافى في ذلك الوقت.
وتعرض جيمس الى الاصابة في المباراة التي فاز بها تشلسي على مضيفه ميلان الايطالي 2-صفر الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
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