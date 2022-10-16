طرد لابورتا من غرفة ملابس حكام الكلاسيكو

كشفت تقارير صحافية إسبانية، يوم الأحد، أن جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، ذهب إلى غرفة ملابس الحكام بعد خسارة فريقه أمام ريال مدريد بثلاثية لهدف، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإسباني.

وانفرد ريال مدريد بصدارة جدول ترتيب الدوري، وارتفع رصيد نادي العاصمة الإسبانية الذي حقق فوزه الثامن في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل تعادل وحيد، إلى 25 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه برشلونة، الذي تلقى خسارته الأولى بالمسابقة هذا الموسم مقابل 7 انتصارات وتعادل وحيد.

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وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ماركا" على موقعها الإلكتروني، فإن حكم اللقاء سانشيز مارتينيز دون في تقريره أن لابورتا نزل إلى غرفة ملابس الحكام، وطلب منهم بعض التوضيحات، مثل عدم احتساب ركلة جزاء لليفاندوفسكي في تدخل كارفاخال.

وأوضح الحكم حسب التقرير: قام رئيس برشلونة بالوصول إلى غرفة الملابس وطلب مرارا وتكرارا توضيحات حول بعض الحالات في المباراة، ووطلبنا منه مغادرة غرفة خلع الملابس الخاصة بالطاقم التحكيمي.