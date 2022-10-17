إبقاء غرينوود في الاحتجاز المؤقت لمحاولة الاغتصاب

أوصى قاض بريطاني بمواصلة الاحتجاز المؤقت لنجم مانشستر يونايتد الإنجليزي مايسون غرينوود، بعد مثوله أمام النيابة العامة، الاثنين، لاتهامه بمحاولة الاغتصاب والسلوك المسيطر والقسري والاعتداء الذي تسبب بأذى جسدي.

وكان غرينوود (21 عاماً) احتجز للمرة الأولى في يناير الماضي بعد وقوع الحادثة، إثر القبض عليه بعد بث شريط فيديو يظهر شابة بوجه دموي وكدمات على جسدها، مع عبارة إلى كل من يريد معرفة ما فعله مايسون غرينوود بي فعلا.

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أفرج عنه بكفالة قبل أن يحتجز مجدداً، السبت، لخرقه الشروط القانونية.

وسيبقى غرينوود في الاحتجاز المؤقت أكثر من شهر، قبل أن يمثل مجددا أمام النيابة العامة البريطانية في 21 نوفمبر المقبل.

يذكر أنه منذ الساعات الأولى التي ظهر فيها شريط الفيديو، استبعد غرينوود من تدريبات فريقه كما أعلنت شركة "نايكي" للسلع الرياضية إنهاء عقد رعايتها للاعب.

وخاض غرينوود 129 مباراة في صفوف مانشستر يونايتد وسجل 35 هدفا وقام بتجديد عقده في فبراير 2021 ليبقى في صفوف النادي حتى 30 يونيو 2025.