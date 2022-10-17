إصابة جديدة في صفوف بايرن ميونخ

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يوم الاثنين، تعرض لاعبه ليروي ساني لإصابة في عضلات الفخذ وغيابه عن الملاعب لفترة، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمواجهة أوغسبورغ يوم الأربعاء في الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا.

وأضاف بايرن ميونخ أن ساني أصيب بتمزق في الألياف العضلية في الجزء الخلفي من الفخذ الأيسر خلال المباراة التي انتهت بفوز بايرن على فرايبورغ 5 - صفر يوم الأحد ضمن منافسات الدوري الألماني.

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ويشكل غياب ساني نبأ سيئا لبايرن ميونخ في ظل تألقه ضمن صفوف الفريق في الفترة الأخيرة.

كذلك يتوقع أن يفتقد بايرن ميونخ جهود المهاجم توماس مولر في مواجهة أوغسبورغ، حيث يتلقى اللاعب علاج من مشكلات في الظهر، كما سيغيب الحارس مانويل نوير حيث يواصل العلاج من مشكلات في الكتف.

وذكر بايرن ميونخ أنه لن يخاطر بإشراك حارس المرمى نوير خلال استمرار علاجه من مشكلات الكتف التي حرمته من المشاركة في مباراة الأسبوع الماضي أمام فيكتوريا بلزن التشيكي في دوري أبطال أوروبا ومباراة أمس الأحد أمام فرايبورج، وسوف يحل مكانه سفن أولريش.

وقال جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ في تصريحات لمنصة "دازن" عقب الفوز على فرايبورغ :لا أريد أن يتناول مسكنات الألم طوال الوقت كي يلعب.

وأضاف :لدينا خطط كبيرة ونوير جزء منها، في هذا العام والعام المقبل. لذلك يجب علينا السعي لتعافيه بشكل سريع من مشكلات الكتف.

ومن ناحيته، قال حسن صالح حميديتش عضو مجلس إدارة بايرن لشؤون الرياضة إن نوير سيغيب على الأرجح عن مباراة الكأس.

ويعد حذر بايرن ميونخ بمثابة أنباء سارة لهانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني، والذي يأمل في أن يكون نوير لائقا تماما قبل كأس العالم 2022 التي تنطلق في 20 نوفمبر المقبل في قطر، وفي حال مشاركة نوير، ستكون النسخة الرابعة من المونديال التي يشارك فيها.

تجدر الإشارة إلى أن بايرن ميونخ يواجه جدول مباريات مزدحم خلال الفترة المقبلة، اعتبارا من مواجهة أوغسبورغ في الدور الثاني ببطولة الكأس والتي تحمل أهمية كبيرة للفريق البافاري، حيث جاءت الهزيمة الوحيدة له هذا الموسم حتى الآن في كل البطولات أمام أوغسبورغ، حينما خسر أمامه صفر - 1 ضمن منافسات الدوري الألماني في 17 سبتمبر الماضي.

وجاء الفوز الكبير على فرايبورغ ليعزز ثقة بايرن بعد تذبذب عروضه في الدوري، وقال المهاجم سيرج غنابري إن الفريق يريد الفوز بكل مباراة اعتبارا من الآن وحتى التوقف خلال كأس العالم.