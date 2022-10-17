خوفاً من كسر رقمه.. هداف ليفربول يتمنى رحيل صلاح

كشف روبي فاولر هداف ليفربول التاريخي، أنه تمنى رحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف النادي في الصيف الماضي، إذ يقترب الأخير من كسر رقم الأول التاريخي كأكبر هداف للنادي الأحمر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز صلاح هدف الفوز لليفربول في مرمى مانشستر سيتي يوم الأحد ليصل إلى الرقم 121 في الدوري الإنجليزي، ويفصله 7 أهداف فقط عن معادلة رقم فاولر، ومتوقع أن يكسر محمد الرقم في الموسم الحالي.



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وقال فاولر في تصريحاته عبر ستوديو تحليل مباريات الدوري الإنجليزي يوم الأحد: كنت المشجع الوحيد الذي تمنى رحيل صلاح عن ليفربول في الصيف الماضي. وأتبع: طبعاً أمزح عندما أقول ذلك، صلاح رائع وحتماً سيكسر أرقامي، أنا سعيد بمسيرتي المهنية وأهدافي التي حققتها، شخص ما سيكسر أرقامي في القريب العاجل وسأضطر للتعايش مع هذا الأمر.

وخاض صلاح 189 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي ابتداء من موسم 2017-2018 سجل خلالها 121 هدفاً وقدم 53 تمريرة حاسمة.