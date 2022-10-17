صلاح يكافئ كلوب.. ويواصل ضرب مانشستر سيتي

في الدقيقة 73 بدا أن يورغن كلوب مدرب ليفربول سيجري ثلاثة تغييرات، ومن بينها خروج الهداف محمد صلاح، حيث أظهرت اللوحة الإلكترونية خروج اللاعب رقم 11 إلى جانب اثنين من زملائه.

لكن بدا أن خطأ قد حدث وأصلحه المدرب الألماني سريعا وتحدث إلى النجم المصري داخل الملعب في أنفيلد أمام غريمه مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

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وبعد ثلاث دقائق، رد صلاح الجميل لمدربه، حيث استقبل تمريرة طويلة من الحارس أليسون بيكر ومهدها لنفسه بمهارة يحسد عليها قبل أن ينطلق بسرعة ويسجل بهدوء في شباك الحارس إيدرسون وينجح في تعويض إهدار فرصة مماثلة قبلها بدقائق قليلة.

وقال صلاح في مقابلة تلفزيونية في أنفيلد: صنعنا اليوم العديد أن الفرص وعندما أهدرت الفرصة الأولى كنت أتحلى بالهدوء لأني أعرف أن الفرصة الثانية ستأتي. حاولت فقط الحفاظ على تركيزي ووضع الكرة في الشباك لأني أهدرت الفرصة الأولى وكنت محظوظا.

وأضاف الهداف المصري الذي بدأ الموسم ببطء قبل أن يسجل أسرع ثلاثية في دوري أبطال أوروبا خلال فوز ليفربول 7-1 على رينجرز الأسبوع الماضي: أشعر بالقلق إذا لم نصنع الفرص لكن طالما صنعنا فهذا جيد.

ووصل صلاح بهذا الهدف إلى المشاركة بشكل مباشر في 14 هدفا أمام سيتي في كل المسابقات مع ليفربول، بواقع تسعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة، وهو الأفضل أمام أي منافس آخر.

ويأمل صلاح أن يعيد الفوز ليفربول إلى الطريق الصحيح بعد بداية متواضعة للموسم، حيث أنه يقبع في المركز الثامن برصيد 13 نقطة، بعدما حقق فوزه الثالث فقط في تسع مباريات.

وقال صلاح: هذا منافس صعب دائما سواء على ملعبه أو خارجه. يكون من الصعب الاحتفاظ بالكرة ونحاول حصد النقاط وترتيبنا ليس ممتازا لكن هذه مباراة واحدة وسنواصل المضي قدما".

وأضاف قائد منتخب مصر: أتمنى أن تعطينا هذه المباراة فرصة لانطلاقة جديدة ونعود لسلسلة الانتصارات حيث لم نكن في أفضل حالاتنا في الأسابيع الأخيرة.

وسيلعب ليفربول في المباراة المقبلة في أنفيلد أيضا حيث يستضيف وست هام يونايتد يوم الأربعاء.