صورة.. مودريتش يدخن "الشيشة" بعد الكلاسيكو

احتفل لاعبو ريال مدريد، يوم الأحد، في منزل زميلهم فيدي فالفيردي بعد الفوز على غريمهم التقليدي برشلونة بنتيجة 3-1 على استاد سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الدوري الإسباني، وأظهرت اللقطات تدخين نجم الفريق لوكا مودريتش لـ "الشيشة".
وانفرد ريال مدريد بصدارة جدول ترتيب الدوري، وارتفع رصيد نادي العاصمة الإسبانية الذي حقق فوزه الثامن في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل تعادل وحيد، إلى 25 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه برشلونة، الذي تلقى خسارته الأولى بالمسابقة هذا الموسم مقابل 7 انتصارات وتعادل وحيد.
ونشرت مينا بونينو صديقة فالفيردي صورة للاحتفالية التي شهدت تواجد كارفاخال وماركو أسينسيو وديفيد ألابا ولوكاس فاسكيز بجانبهم لوكا مودريتش، مع زوجات وصديقات لاعبي ريال مدريد.
وأظهرت الصورة التي نشرتها صديقة اللاعب الأوروغوياني، تدخين النجم الكرواتي لوكا مودريتش لـ "الشيشة".
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