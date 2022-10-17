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قطر تستضيف كأس آسيا 2023

العربية.نت
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أعلن المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الاثنين اختيار الاتحاد القطري لكرة القدم لاستضافة بطولة كأس آسيا 2023.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر الذي عقده المكتب التنفيذي برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وهنأ الشيخ سلمان الاتحاد القطري على ملف الاستضافة الناجح، وأعرب عن تقدير أسرة كرة القدم الآسيوية للاتحادين الإندونيسي والكوري الجنوبي، على ملفات الاستضافة التي تستحق الإشادة.

وقال الشيخ سلمان في تصريحات نشرها الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت : باسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأسرة كرة القدم الآسيوية، أود تهنئة الاتحاد القطري لكرة القدم لحصوله على حقوق استضافة النسخة المقبلة من كأس آسيا.

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