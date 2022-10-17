كلوب: فقدت السيطرة على نفسي

تقبل يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أنه تخطى الحدود ، مشيرا إلى أنه يستحق الحصول على البطاقة الحمراء في المباراة التي فاز فيها فريقه على مانشستر سيتي 1 - صفر يوم الأحد.

كان مدرب ليفربول غاضبا من الحكم أنتوني تايلور لأنه لم يحتسب خطأ لمصلحة محمد صلاح، الذي سجل هدف المباراة، بعدما ارتكب برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي خطأ بحق اللاعب المصري في وقت متأخر من المباراة، ولكن بسبب غضبه، الذي كان موجها أيضا لحكم الراية الذي كان يبعد أمتارا قليلة من الواقعة، تم طرده من اللقاء.

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وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن المنطقة الفنية في ملعب أنفيلد كانت مشتعلة للغاية، حيث أعرب غوارديولا عن غضبه بعد إلغاء هدف فيل فودين من قبل إيلور بعدما عاد لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار" بسبب ارتكاب هالاند لخطأ بحق فابينيو.

وقال غوارديولا : هذا هو أنفيلد، كل مرة تأتي إلى هنا تكون متأخرا هذا هو أنفيلد.

ما قاله كلوب للحكام لم يتضح ولكنه كان كافيا لحصوله على البطاقة الحمراء بشكل فوري.

وقال كلوب: البطاقة الحمراء كانت غلطتي. تخطيت حدودي في تلك اللحظة، ولكنني لا أعتقد أنني أبديت عدم احترام تجاه أي شخص.

وأضاف: عندما تعيد مشاهدة الصور، أنا أعلم نفسي، بعمر 55 عاما بشكلي في هذه اللحظة أعلن أنني أستحق البطاقة الحمراء.

وأضاف: فقدت السيطرة على نفسي في تلك اللحظة، وهذا ليس شيئا مقبولا ولكنه نوع من أنواع الأعذار. أود أن أذكر كيف لا يمكنك أن تحتسب خطأ؟ كيف يمكن ذلك؟.