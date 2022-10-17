كونتي: إصابة ريتشارليسون لن تبعده عن المونديال

أكد الإيطالي أنتونيو كونتي مدرب توتنهام الإنجليزي أن مهاجمه البرازيلي ريتشارليسون الذي أصيب في ربلة الساق لا يواجه بكل تأكيد أي خطر للغياب عن مونديال قطر الشهر المقبل.

وقال كونتي الاثنين في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة ضد مانشستر يونايتد المقررة الأربعاء لدى سؤاله عما إذا كان مهاجمه البرازيلي سيغيب عن المونديال: كلا، بكل تأكيد، استطيع أن أؤكد لكم بانه لا يواجه اي خطر لعدم خوض المونديال.

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لكن في المقابل، أكّد غياب ريتشارليسون عن مواجهة يونايتد بقوله: بطبيعة الحال لن يكون متواجدا.

وأصيب ريتشارليسون خلال مباراة توتنهام ضد فريقه السابق إيفرتون المنتقل منه نهاية الموسم الماضي في ربلة الساق ولم يكمل المباراة وقد شوهد يتكئ على عكازين وانهمرت الدموع من عينيه لدى اجرائه المقابلات الصحافية.

وبدا ريتشارليسون متشائما حول قدرته بالمشاركة في كاس العالم المقررة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل بقوله بعد الإصابة: من الصعب التكلّم لأنني قريب جدا من تحقيق حلمي. سبق لي ان تعرضت لاصابة مماثلة، آمل بالشفاء باسرع وقت ممكن. في المرة السابقة عندما كنت في صفوف ايفرتون غبت عن الملاعب لفترة شهرين.

وختم: يتعيّن علي ان ابقى متفائلا في ذهني للتواجد في قطر.

وسيعلن مدرب البرازيل تيتي لائحته الرسمية المشاركة في النهائية في 7 نوفمبر المقبل، علما بان ريتشارليسون شارك أساسيا في المباريات الاخيرة لمنتخب بلاده.