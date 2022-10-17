ليفاندوفسكي يحرز جائزة مولر لأفضل هداف

أحرز مهاجم منتخب بولندا ونادي برشلونة الإسباني البولندي روبرت ليفاندوفسكي جائزة غيرد مولر لأفضل هداف في العالم، للعام الثاني على التوالي خلال حفل الكرة الذهبية الاثنين في باريس.

وسجل ليفاندوفسكي (34 عاما) الذي انتقل هذا الصيف من بايرن ميونيخ الألماني إلى برشلونة مقابل 45 مليون يورو، 57 هدفا في 56 مباراة في جميع المسابقات خلال موسم 2021-2022 (50 هدفًا في النادي و7 مع منتخب بلاده).

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وكان ليفاندوفسكي سجل خلال موسم 2020-2021، 56 هدفا في 50 مباراة في مختلف المسابقات.

وفي موسمه الأخير مع الفريق البافاري توج البولندي هدافا للدوري الألماني برصيد 35 هدفًا في 34 مباراة علما بأنه حقق خلال موسم 2020-2021 أرقاما أعلى أفضل بتسجيله 41 هدفا في 29 مباراة، أي أكثر من الأسطورة الراحل غيرد مولر الذي كان يحمل الرقم القياسي على مدى نصف قرن (منذ موسم 1971-1972).

وفي صفوف برشلونة سجل ليفاندوفسكي حتى الآن منذ مطلع الموسم الحالي 14 هدفًا في 13 مباراة بينها 9 في الدوري الأسباني.

