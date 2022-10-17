ماني يفوز بجائزة "سقراط"

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حصد السنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، الاثنين، "جائزة سقراط" خلال حفل الكرة الذهبية المستحدثة هذا العام والمخصصة للاعبي كرة القدم المشاركين في المشاريع المجتمعية والخيرية.
وتمت مكافأة مانيه (30 عاما) للقيام باستثمارات كبيرة لتطوير مسقط رأسه قرية بامبالي (جنوب السنغال)، حيث شجع بشكل خاص على المساواة بين الفتيان والفتيات في ممارسة كرة القدم. كما ساهم ماني بتمويل مستشفى في قريته.
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تُمنح جائزة سقراط من قبل لجنة تحكيم تضم شخصيات معروفة أبرزها نجم باريس سان جرمان ومنتخب البرازيل لكرة القدم السابق راي، الشقيق الأصغر لسقراط، وممثلي مجلة "فرانس فوتبول" وممثلين عن منظمة السلام والرياضة التي ترعى مشاريع تنمية وتدعو إلى نشر السلام من خلال الرياضة.
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