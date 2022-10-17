مبابي يرد على شائعات رحيله

وصف النجم الفرنسي كيليان مبابي، التقارير التي ذكرت أنه يرغب في الرحيل عن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم في يناير المقبل بأنها "خاطئة تماما".

وتردد أن مبابي، الذي شارك في المباراة التي انتهت بفوز سان جيرمان على مارسيليا 1 - صفر يوم الأحد ضمن منافسات الدوري الفرنسي، شعر بالخيانة من جانب إدارة النادي.

مادة اعلانية

وكان مبابي "23 عاما"، المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018، قد وقع عقدا جديدا مع سان جيرمان في مايو الماضي، بعد أشهر من الضبابية حول مستقبله.

لكن تردد أنه شعر مجددا بعدم الاستقرار بعد عدم تلبية متطلباته الخاصة بالنواحي التكتيكية والانتدابات.

ونفى لويس كامبوس مستشار النادي لكرة القدم تلك التقارير مؤكدا أن مبابي لم يبلغ النادي بأي رغبة في الرحيل، كما أبدى المدير الفني جالتييه اندهاشه إزاء الشائعات.

وعلق مبابي نفسه على ما ذكرته التقارير قبل ساعات من مباراة سان جيرمان أمام بنفيكا البرتغالي يوم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أنها عارية من الصحة.

وقال مبابي في تصريحاته لوسائل الإعلام الفرنسية :أنا سعيد للغاية. ولم أطلب أبدا الرحيل في يناير. تلك الأقاويل ظهرت في يوم المباراة. ولم أفهم ذلك. ليس لي علاقة بتلك الأخبار حتى من بعيد. وكنت مصدوما مثل أي شخص آخر.

وأضاف :ربما يظن الناس أنني طرف في ذلك، لكنني لست كذلك على الإطلاق، وإنما كنت في وقت قيلولة.

وتابع :بعدها كان علينا التعامل مع الأمر، وكان أمامنا مباراة علينا خوضها. أقول فقط إن تلك التقارير خاطئة تماما، وأنا سعيد للغاية هنا.

وتجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد الإسباني كان يستهدف التعاقد مع مبابي وقد اقترب اللاعب بالفعل من الانضمام لصفوف الملكي، لكنه جدد عقده في النهاية مع باريس سان جيرمان.

وقال مبابي :أنا لاعب كرة قدم، والشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي هو اللعب وتقديم أفضل ما لدي على الملعب.

وبدأ مبابي الموسم الحالي بتألق تهديفي، حيث سجل 12 هدفا خلال 14 مباراة مع سان جيرمان في كل المسابقات.