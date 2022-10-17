مبيعات تذاكر كأس العالم تقترب من 3 ملايين

أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومنظمو كأس العالم، يوم الاثنين، أن مبيعات تذاكر البطولة تقترب من ثلاثة ملايين تذكرة قبل انطلاق الحدث الرفيع في 20 نوفمبر.

وقال كولن سميث المدير التنفيذي لعمليات كأس العالم 2022 في مؤتمر صحافي في الدوحة، إن قطر صاحبة الضيافة والولايات المتحدة والسعودية هي الأكثر حصولا على تذاكر البطولة حيث تم بيع 2.89 مليون تذكرة حتى الآن.

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وقال إنفانتينو مخاطبا المؤتمر الصحفي في فيديو مسجل إنه تم بيع 240 ألف حزمة ضيافة للبطولة التي تستمر شهرا وتقام لأول مرة في الشرق الأوسط.