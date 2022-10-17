ميلان يهزم فيرونا.. ونابولي يعتلي صدارة الدوري

اعتلى فريق نابولي صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه بولونيا 3 - 2 يوم الأحد في المرحلة العاشرة من المسابقة.
وشهدت أيضا هذه الجولة، فوز ميلان على هيلاس فيرونا 2 - 1، وإنتر ميلان على ساليرنيتانا 2 - صفر، وتعادل لاتسيو مع أودينيزي سلبيا ،وسبيزيا مع كريمونيزي 2-2.
وسجل أهداف نابولي خوان خيسوس وهيرفينج لوزانو وفيكتور أوسيمين في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول و49 و69، فيما سجل هدفي بولونيا جوشوا زيكريزي وموسى بارو في الدقيقتين 41 و51.
ورفع نابولي رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن أتالانتا أقرب ملاحقيه، وتوقف رصيد بولونيا عند سبع نقاط في المركز السابع عشر.
وفي المباراة الثانية، فاز ميلان على فيرونا 2-1.
وسجل هدفي ميلانميغيل فيلوسو، لاعب فيرونا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة التاسعة وساندرو تونالي في الدقيقة 81، فيما سجل هدف فيرونا كوراي غونتر في الدقيقة 19.
ورفع ميلان رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد فيرونا عند خمس نقاط في المركز الثامن عشر.
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