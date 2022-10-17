نيمار يقود باريس للفوز على مارسيليا

تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه مارسيليا 1 - صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة 11 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل نيمار هدف المباراة الوحيد لباريس سان جيرمان في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

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ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 29 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد مارسيليا عند 23 نقطة في المركز الرابع .