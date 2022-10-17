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نيمار محتفلاً مع مبابي وميسي

نيمار يقود باريس للفوز على مارسيليا

باريس - د ب أ
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تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه مارسيليا 1 - صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة 11 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل نيمار هدف المباراة الوحيد لباريس سان جيرمان في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 29 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد مارسيليا عند 23 نقطة في المركز الرابع .

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