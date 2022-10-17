3 آلاف هندي تابعوا كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

نظمت رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا" فعالية كبيرة لمشاهدة مباراة الكلاسيكو بأحد المراكز التجارية "فوينكس ماركت سيتي" بمدينة بومباي، حضرها أكثر من 3000 مشجع، بالإضافة إلى سفير البطولة في الهند، لاعب الكرة الهولندي الأسبق باتريك كلويفرت، بحسب بيان يوم الاثنين.

وتعد هذه الفعالية التي شملت العديد من الأنشطة الأولى من نوعها لرابطة الدوري الإسباني منذ جائحة كورونا عام 2020، وسمحت لعشاق الدوري الإسباني في مدينة بومباي الاستمتاع بالمباراة التي أقيمت الأحد بين عملاقي كرة القدم الإسبانية، ريـال مدريد وبرشلونة، بحضور أسطورة كرة القدم ومدرب باريس سان جيرمان السابق باتريك كلويفرت في زيارته الأولى للهند.

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وبهذه المناسبة قال كلويفرت: عشت تجربة فريدة بمشاهدة سحر الكلاسيكو مع مشجعين متحمسين هنا. اتمنى العودة مرة أخرى سريعا للتواصل من جديد مع هؤلاء المشجعين المتحمسين"، بحسب بيان "لا ليغا".

ونقل التليفزيون المحلي المباراة باللغات الهندوسية والبنغالية والملايالامية (لغة التاميل) عبر المنصات الرقمية في مدينة بومباي، وقد حرصت إدارة "لا ليغا" على بث المباراة في موعد يتناسب مع التوقيت الهندي.