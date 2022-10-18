إصابة كوكي.. ومخاوف من غيابه عن كأس العالم

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كشف أتلتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أن لاعبه كوكي تعرض لإصابة في الفخذ خلال الفوز 1-صفر على أتلتيك بلباو ليصبح لاعب وسط إسبانيا في سباق مع الزمن للتعافي قبل كأس العالم 2022.
وأوضح أتلتيكو أن كوكي، الذي شارك في 67 مباراة مع إسبانيا، بدأ مرحلة التعافي على الفور دون تحديد موعد عودته، لكن وسائل إعلام إسبانية قالت إنه سيغيب لثلاثة أسابيع، بعدما اللاعب البالغ عمره 30 عاما في الدقيقة 81 من مواجهة بلباو.
وتستهل إسبانيا مشوارها في كأس العالم بمواجهة كوستاريكا في 23 نوفمبر قبل أن تلعب ضد ألمانيا واليابان.
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