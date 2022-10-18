اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
كوكي أتلتيكو مدريد أتلتيك بلباو
كوكي تعرض للإصابة في مباراة بلباو الأخيرة

إصابة كوكي.. ومخاوف من غيابه عن كأس العالم

مدريد - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشف أتلتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أن لاعبه كوكي تعرض لإصابة في الفخذ خلال الفوز 1-صفر على أتلتيك بلباو ليصبح لاعب وسط إسبانيا في سباق مع الزمن للتعافي قبل كأس العالم 2022.

وأوضح أتلتيكو أن كوكي، الذي شارك في 67 مباراة مع إسبانيا، بدأ مرحلة التعافي على الفور دون تحديد موعد عودته، لكن وسائل إعلام إسبانية قالت إنه سيغيب لثلاثة أسابيع، بعدما اللاعب البالغ عمره 30 عاما في الدقيقة 81 من مواجهة بلباو.

وتستهل إسبانيا مشوارها في كأس العالم بمواجهة كوستاريكا في 23 نوفمبر قبل أن تلعب ضد ألمانيا واليابان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مرشح سابق للرئاسة الأميركية يشتري منصة اجتماعية.. لماذا؟ مرشح سابق للرئاسة الأميركية يشتري منصة اجتماعية.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط