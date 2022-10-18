إعادة تقييم إجراءات السلامة في إندونيسيا بعد كارثة جاوة

اتفق جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وجوكو ويدودو الرئيس الإندونيسي يوم الثلاثاء على إعادة تقييم إجراءات السلامة في ملاعب الدولة، بعدما تسببت كارثة تدافع في مقتل أكثر من 130 شخصا في مباراة هذا الشهر.
وسافر رئيس "فيفا" إلى جاكرتا لمقابلة الرئيس ويدودو بعدما وافقت إندونيسيا والاتحاد الدولي على تشكيل فريق عمل مشترك عقب وقوع الكارثة، حيث تستعد الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لاستضافة كأس العالم تحت 20 عاما العام المقبل.
وقال إنفانتينو إن الأولوية القصوى في إندونيسيا ستتمثل في إصلاح وتطوير كرة القدم في البلاد، وأكد أن مشجعي كرة القدم لهم الحق في الشعور بالأمن والسلامة خلال حضور المباريات.
وألقى مسؤولون اللوم في كارثة التدافع، التي وقعت في استاد كانغوروهان في مقاطعة جاوة الشرقية في الأول من أكتوبر على استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع داخل الملعب، وهو إجراء من أجل السيطرة على المشجعين لكن الفيفا سبق أن حظرته ومنعته.
وقال الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم الأسبوع الماضي إنه من المتوقع أن يلقي إنفانتينو كلمة أمام مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى في بالي في نوفمبر المقبل حول استعداد إندونيسيا لاستضافة الأحداث الدولية الكبرى.
و أصدر فريق لتقصي الحقائق، شكلته الحكومة الإندونيسية، تقريرا الأسبوع الماضي خلص إلى أن الاستخدام "المفرط والعشوائي" للغاز المسيل للدموع كان السبب الرئيسي في وقوع الكارثة.
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