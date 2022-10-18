البرتغال تخسر جهود جوتا في كأس العالم

خسر المنتخب البرتغالي جهود ديوغو جوتا مهاجم ليفربول الإنجليزي في نهائيات مونديال 2022 التي تنطلق في 20 الشهر المقبل، وذلك بسبب إصابة في ربلة الساق، وفق ما أعلن مدربه الألماني يورغن كلوب، الثلاثاء.

وتعرض ابن الـ25 عاماً لهذه الإصابة في الدقائق الأخيرة من موقعة الدوري الممتاز الأحد ضد مانشستر سيتي حامل اللقب (1-صفر).

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وقال كلوب: ليست أخبار جيدة بالنسبة لديوغو، نعم سيغيب عن كأس العالم. مضيفاً في مؤتمر صحافي عشية لقاء وست هام في الدوري: إنها إصابة خطيرة في ربلة الساق. أخبار سيئة للشاب، لنا وللبرتغال.

وتبدأ البرتغال مشوارها في النهائيات في 24 نوفمبر ضد غانا ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم الأوروغواي وكوريا الجنوبية أيضاً.

وسيغيب جوتا بالتأكيد عن المباريات الثماني المتبقية لليفربول قبل التوقف من أجل مونديال قطر، بينها اثنتان في دوري أبطال أوروبا ضد أياكس الهولندي ونابولي الإيطالي الذي حسم بطاقته الى ثمن النهائي، وأخرى نارية في الدوري الممتاز ضد توتنهام في السادس من نوفمبر ضمن المرحلة الخامسة عشرة..

وكشف كلوب: سيغيب لفترة طويلة، نتحدث عن أشهر. سنرى، لا يمكنني أن أعطي أرقاماً بشأن مدة الغياب لكني آمل أن تكون هناك مفاجأة سارة خلال فترة التعافي، لكنها ستكون فترة طويلة.