بعد 24 عاماً.. بنزيمة يعيد الكرة الذهبية إلى الفرنسيين

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بات كريم بنزيمة خامس لاعب فرنسي يحصل على الكرة الذهبية، بعدما توج بها للمرة الأولى في مسيرته، يوم الاثنين، خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس.
واستطاع مهاجم ريال مدريد الحصول على الجائزة بعد تفوقه على ساديو ماني وكيفن دي بروين إضافة إلى روبرت ليفاندوفسكي.
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ويعد ريمون كوبا أول لاعب فرنسي يحصل على الجائزة المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" وذلك في عام 1958، قبل أن يفوز بها الأسطورة ميشيل بلاتيني لثلاثة مواسم متتالية "أعوام 1983 و 1984 و 1985".
وتمكن جان بيار بابان من منح الفرنسيين الكرة الذهبية للمرة الخامسة في 1991.
وكان نجم مونديال 1998 زين الدين زيدان آخر فرنسي يحصل على الجائزة في ذات عام كأس العالم، لتنتظر كرة القدم الفرنسية 24 عاما حتى جاء بنزيمة وحصل على الجائزة العريقة.
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