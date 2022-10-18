تن هاغ: يحق لرونالدو "الاستياء" من قراراتي

أبدى الهولندي إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد تفهمه لرد فعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد استبداله، الأحد، في التعادل السلبي مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخاض رونالدو، الأحد، مباراته الأولى كأساسي منذ الهزيمة المذلة أمام برنتفورد صفر-4 في أغسطس، لكن تن هاغ أخرجه قبل 18 دقيقة على النهاية ضمن مسعاه لمحاولة الوصول إلى شباك نيوكاسل.

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وبدا البرتغالي الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات مستاءَ تماماً لحظة خروجه من الملعب، لكن تن هاغ قال: أعتقد أن أي لاعب لن يكون سعيداً بالخروج من الملعب، خصوصاً رونالدو. وفق ما أفاد تن هاغ عشية المواجهة الصعبة جداً ضد توتنهام في ملعب "أولد ترافورد".

ورأى المدرب الجديد لفريق "الشياطين الحمر": طالما أن ردة الفعل بطريقة طبيعية هادئة، فلا مشكلة في ذلك. بالطبع هو مقتنع بأنه يجب أن يستمر في اللعب وأن يسجل هدفاً. لهذا السبب هو جيد الى هذه الدرجة.

وشكك بعض مشجعي يونايتد في قرار استبدال رونالدو، لاسيما بعدما أهدر بديله ماركوس راشفورد فرصة واضحة من رأسية كانت ستمنح فريقه الفوز في الوقت بدل الضائع.

لكن تن هاغ يعتقد أن فريقه لم يكن مضطراً للانتظار حتى الوقت بدل الضائع لمحاولة التسجيل، بل حرم بحسبه من هدف لرونالدو في الدقائق الأولى من الشوط الثاني.