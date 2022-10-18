قارئ شفاه محترف يكشف ما قاله غوارديولا لصلاح

يعتقد قارئ شفاه محترف أن الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي تنمى التوفيق لمحمد صلاح نجم ليفربول ومسجل هدف مباراة الفريقين الوحيد يوم الأحد، قبل أن يتحدثا عن قرار الحكم بإلغاء هدف مانشستر سيتي.

وسجل صلاح هدفاً ثميناً فاز فيه ليفربول يوم الأحد على ضيفه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما ألغى الحكم هدف فيل فودين بعد العودة إلى تقنية الفيديو "في أي أر".

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ونقلت صحيفة "ميرور" قراءة قارئ الشفاه المحترف جون كاسيدي لحديث المدرب الإسباني مع المهاجم المصري عقب المباراة والتي التقطته الكاميرات: أتمنى لك موسماً جيداً، لقد لعبت مباراة جيدة.



وغطى محمد صلاح فمه خلال رده على غوارديولا، بينما كان واضحاً لكاسيدي أن الأخير تحدث عن قرار الحكم بإلغاء هدف فيل فودين.

ورد غوارديولا على صلاح: أنت أيضاَ؟ ما الأمر؟ إنها واضحة واضحة للغاية. وهو ما يدل على أن الرجلين كانا يتحدثان عن هدف سيتي الملغى، إثر احتكاك المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند مع البرازيلي فابينيو.

ووضعت الهزيمة مانشستر سيتي بطل النسختين الماضيتين في المركز الثاني وبفارق 4 نقاط عن أرسنال المتصدر، بينما وصل ليفربول إلى نقطته رقم 13 مع مباراة أقل.