كورتوا ينال جائزة أفضل حارس مرمى

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فاز البلجيكي الدولي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني بجائزة ليف ياشين لأفضل حارس في العالم لموسم 2021 -2022، والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية يوم الاثنين.
وساهم كورتوا في تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني.
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وشارك كورتوا "30 عاما" في 52 مباراة مع النادي الملكي في الموسم الماضي، حيث استقبلت شباكه 46 هدفا، في الوقت الذي حافظ فيه على نظافة شباكه في 22 مباراة.
وتفوق كورتوا على أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول وإيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي وإدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي ومايك ماينيان حارس مرمى ميلان.
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