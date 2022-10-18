مانشستر يونايتد "مُتهم" بسبب رونالدو

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء، الاتهام لمانشستر يونايتد بسبب فشله في السيطرة على لاعبيه، خلال التعادل السلبي مع نيوكاسل يونايتد مطلع الأسبوع الحالي.

وأحاط لاعبو مانشستر يونايتد بالحكم كريغ باوسون، بعدما ألغى هدفا لكريستيانو رونالدو، حيث ادعى اللاعب البرتغالي تنفيذ نيوكاسل لركلة حرة قبل أن يركض ليأخذ الكرة من الحارس نيك بوب ويسددها في الشباك الخالية.

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وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: تم اتهام مانشستر يونايتد بانتهاك البند الخامس 20.1 من لائحة الاتحاد الانجليزي وذلك عقب مباراته في الدوري الممتاز أمام نيوكاسل يونايتد يوم الأحد، إذ فشل النادي في ضمان تصرف لاعبيه بطريقة منضبطة خلال الدقيقة 49 من المباراة، وعلى النادي الرد في موعد أقصاه يوم الخميس.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة من تسع مباريات، ويستضيف توتنهام هوتسبير ثالث الترتيب يوم الأربعاء المقبل.