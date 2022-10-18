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بوغبا
بوغبا خضع إلى عملية جراحية

مدرب فرنسا متفائل بقدرة بوغبا على المشاركة في المونديال

باريس - د ب أ
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أعرب ديدييه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي عن تفاؤله بشأن قدرة نجم خط الوسط بول بوغبا على المشاركة في مونديال 2022 الشهر المقبل، وسط تكهنات بشأن اقتراب اللاعب من العودة لتدريبات فريقه يوفنتوس الإيطالي.

ولم يشارك بوغبا في أي مباراة مع يوفنتوس منذ عودته للفريق في يوليو الماضي قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، وسط شكوك حول لحاقه بكأس العالم عقب خضوعه لعملية جراحية في الغضروف المفصلي في ركبته اليمنى، لكن وسائل إعلام إيطالية توقعت يوم الثلاثاء عودة اللاعب قريبا لتدريبات فريقه.

وقال ديشان يوم الثلاثاء لشبكة "سبورت ميدياست" إنه متفائل بشأن حالة بوغبا، مشيرا إلى أن برنامجه العلاجي "يسير بشكل جيد"، وأضاف: الشيء المهم أنه تعافى، ثم سيبقى السؤال الخاص بجاهزيته، حيث لم يلعب منذ فترة طويلة، لكني أكرر، قبل التفكير في إمكانية استدعائه، ينبغي أن يكون جاهزا.

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