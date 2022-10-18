ميسي يستبعد الأرجنتين من المرشحين للفوز بكأس العالم

رشح ليونيل ميسي قائد الأرجنتين منتخبي فرنسا والبرازيل للفوز بكأس العالم لكرة القدم 2022 لأنهما يمتلكان مجموعة أساسية من اللاعبين الذين لعبوا معا لفترة طويلة.
وقال ميسي إن البرازيل وألمانيا وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا من المنتخبات المرشحة دائما للفوز، لكن المهاجم البالغ من العمر 35 عاما يشعر أن فرنسا والبرازيل هما أفضل فريقين حاليا قبل المشاركة في كأس العالم بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر.
وقال ميسي لـ "دايركت تي.في سبورتس": هناك دائما منتخبات عظيمة لكن إذا كان علي الاختيار فإن البرازيل وفرنسا من أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم.
وواصل: يملكان نفس المجموعة من اللاعبين منذ فترة طويلة. يقدم المنتخبان عروضا جيدة. فرنسا، بغض النظر عن بطولة أوروبا الأخيرة حين خرجت من دور الستة عشر لديها بعض اللاعبين الرائعين.
وأتبع: لديها طريقة لعب واضحة ونفس المدرب ديدييه ديشان، والبرازيل لم تتغير تقريبا تحت قيادة تيتي.
ولم يذكر ميسي الأرجنتين، التي لم تخسر في 35 مباراة، من بين المرشحين رغم فوز فريق المدرب ليونيل سكالوني بكأس كوبا أميركا العام الماضي بعد تغلبه على البرازيل في النهائي.
-
ميسي يشعر بـ"الخوف" قبل المونديالأقر ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين، بشعوره بالقلق بعد الإصابتين الأخيرتين لزميليه بالمنتخب أنخيل دي ماريا وباولو ديبالا، لكنه يأمل في تعافي الثنائي قبل ... رياضة عالمية
-
ميسي يغيب عن مواجهة باريس وبنفيكاسيغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال مواجهته بنفيكا المقررة الثلاثاء ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، كما ... رياضة عالمية
-
ميسي يحسم قراره: مونديال 2022 هو الأخير بمسيرتيأعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يوم الخميس، أن مونديال 2022 في كرة القدم والمرتقب بين 20 نوفمبر و18ديسمبر المقبلين، سيكون "بالتأكيد" آخر مشاركاته في ... رياضة