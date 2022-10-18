ميسي يستبعد الأرجنتين من المرشحين للفوز بكأس العالم

رشح ليونيل ميسي قائد الأرجنتين منتخبي فرنسا والبرازيل للفوز بكأس العالم لكرة القدم 2022 لأنهما يمتلكان مجموعة أساسية من اللاعبين الذين لعبوا معا لفترة طويلة.

وقال ميسي إن البرازيل وألمانيا وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا من المنتخبات المرشحة دائما للفوز، لكن المهاجم البالغ من العمر 35 عاما يشعر أن فرنسا والبرازيل هما أفضل فريقين حاليا قبل المشاركة في كأس العالم بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر.

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وقال ميسي لـ "دايركت تي.في سبورتس": هناك دائما منتخبات عظيمة لكن إذا كان علي الاختيار فإن البرازيل وفرنسا من أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم.

وواصل: يملكان نفس المجموعة من اللاعبين منذ فترة طويلة. يقدم المنتخبان عروضا جيدة. فرنسا، بغض النظر عن بطولة أوروبا الأخيرة حين خرجت من دور الستة عشر لديها بعض اللاعبين الرائعين.

وأتبع: لديها طريقة لعب واضحة ونفس المدرب ديدييه ديشان، والبرازيل لم تتغير تقريبا تحت قيادة تيتي.

ولم يذكر ميسي الأرجنتين، التي لم تخسر في 35 مباراة، من بين المرشحين رغم فوز فريق المدرب ليونيل سكالوني بكأس كوبا أميركا العام الماضي بعد تغلبه على البرازيل في النهائي.