نيمار في المحكمة: وقعت على ما طلبه مني والدي

أكد النجم الدولي البرازيلي نيمار أنه كان يوقّع دائمًا على ما يطلبه منه والده، خلال المحاكمة في برشلونة بشأن مخالفات مزعومة تتعلق بانتقاله عام 2013 من سانتوس إلى النادي الكاتالوني.

وقال مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي أمام المحكمة، اليوم الثلاثاء: "والدي كان دائمًا يهتم بالمفاوضات بشأن العقود، كان دائمًا مسؤولا عن ذلك. أوقّع على ما يقوله لي".

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كما أكد أيضًا أنه لا يتذكر إذا شارك في مفاوضات الاتفاق المبرم في 2011 مع برشلونة حول انتقاله المستقبلي، والذي يشكل المسألة الأساسية في المحاكمة.

وكان من المقرر أن تقام جلسة الاستماع في 21 أو 28 أكتوبر، لكن تم تقديمها بناء على طلب محاميه، لارتباطاته الكروية مع سان جيرمان في الدوري الفرنسي الجمعة وفي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

ولن يحتاج ابن الثلاثين عامًا للعودة إلى برشلونة لحضور الإجراءات في الأيام المقبلة.

إنما سيكون قادرًا على التحدث، إذا رغب، مرة أخيرة في نهاية المحاكمة المقررة في 31 الشهر الحالي، عن طريق الاتصال بالفيديو.

ووجه المدعي العام اتهامات فساد ضد نيمار الساعي لقيادة "سيليساو" إلى اللقب العالمي السادس بدءاً من 20 من الشهر المقبل في مونديال قطر2022 مطالبًا بسجنه لمدة عامين وبفرض غرامة عليه قدرها 10 ملايين يورو.

ومن بين المتهمين الثمانية الآخرين هناك أفراد من عائلته، إضافة إلى الرئيسَين السابقَين لنادي برشلونة ساندرو روسيل الذي طالبت النيابة العامة بسجنه خمس سنوات، وجوزيب ماريا بارتوميو، وكذلك المدير السابق لنادي سانتوس أوديليو رودريغيز فيليو.

يشار إلى أن القضية فتحت بناء على شكوى تقدّمت بها عام 2015 مجموعة "دي آي إس" البرازيلية التي كانت تملك جزءا من حقوق اللاعب، بعدما اعتبرت نفسها متضررة من عملية الانتقال إلى النادي الكاتالوني.

وتعتبر المجموعة أنها تعرضت للظلم في صفقة انتقال المهاجم. أعلن نادي برشلونة بداية دفع 57.1 مليون يورو (40 مليونًا لعائلة اللاعب و17.1 لناديه السابق سانتوس)، مقابل الحصول على خدماته، لكن في حسابات القضاء الإسباني وصلت قيمة الصفقة إلى 83 مليونا على الأقل.

وتزعم المجموعة التي تلقت 6.8 مليون يورو من 17.1 التي دفعت رسميًا للنادي البرازيلي، أن برشلونة ونيمار ثم سانتوس قد اتفقوا على إخفاء المبلغ الحقيقي للعملية.

كما تطالب بتعويض قدره 35 مليون يورو، وهو المبلغ الذي تعتقد أنها خسرته في القضية.

فيما أكد محامو اللاعب أن نيمار الذي ترك برشلونة في 2017 الى سان جيرمان في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو وجعلت منه أغلى لاعب في العالم، لم يرتكب أي مخالفة، إذ إن مبلغ 40 مليون يورو الذي حصل عليه خلال هذه الصفقة يتوافق، حسب قولهم، مع "مكافأة انتقال قانونية ومعتادة في سوق كرة القدم".