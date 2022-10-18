هاو: إيساك تعرض إلى انتكاسة.. وسيغيب حتى نهاية العام

كشف إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، أن المهاجم ألكسندر إيساك لن يخوض مباريات حتى بعد نهائيات كأس العالم بعد تعرضه لانتكاسة أثناء التعافي من الإصابة.

وخاض المهاجم السويدي، الذي انتقل إلى نيوكاسل من ريال سوسييداد في أغسطس الماضي في صفقة ذكرت وسائل إعلام أن قيمتها تصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني ثلاث مباريات مع ناديه الجديد قبل أن يتعرض لإصابة في الفخذ.

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وقال هاو للصحفيين قبل مواجهة إيفرتون في الدوري يوم الأربعاء: لا نعتقد أننا سنراه مجددا قبل كأس العالم. تعرض لانتكاسة في الفخذ، إنه أمر محبط جدا بالنسبة له. في ظل أنه لاعب جديد قادم إلى دوري جديد وناد جديد، فهو يريد أن يترك بصمة وقد فعل ذلك في المباريات القليلة الأولى.

وترك إيساك (23 عاما) بصمة سريعة مع نيوكاسل، حين سجل في مباراته الأولى أمام ليفربول، وهز شباك بورنموث أيضا، لكنه أصيب أثناء اللعب مع منتخب السويد.

وأتبع هاو: كان الأمر محبطا لأنه فعل الكثير حتى يكون جاهزا.. إنه يرغب بشدة في ترك بصمته هنا، كنت تحاول البحث عن شيء إيجابي، فسننتظر تعافيه، وسنقوم بفترة إعداد قصيرة له لكي يعود لقمة حالته البدنية.

وتقام نهائيات كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، على أن يستكمل الدوري الإنجليزي في 26 من الشهر ذاته.

وخسر نيوكاسل مرة واحدة فقط في أول عشر مباريات في الدوري، وتعادل في ست مباريات ويحتل المركز السادس.