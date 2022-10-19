الشركة الراعية لدوري السوبر تعين رئيساً تنفيذياً جديداً

عينت الشركة التي تدعم إقامة دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم رئيسا تنفيذيا جديدا بينما تواصل محاولتها لإحياء الفكرة المثيرة للانقسام التي هددت الوضع الراهن لكرة القدم الأوروبية العام الماضي.

وقالت شركة “أيه.22 سبورتس” في بيان إن بيرند رايشارت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة الإعلام “آر.تي.إل” الألمانية، سيتولى المنصب.

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وجاء في البيان: سينصب تركيزه الأولي على بدء حوار نشط وممتد مع مجموعة شاملة من أصحاب المصلحة في كرة القدم بما في ذلك الأندية واللاعبين والمدربين والمشجعين ووسائل الإعلام وصانعي السياسات.

وزاد: الهدف هو تسهيل تطوير نموذج رياضي مستدام لمسابقات الأندية الأوروبية يعكس المصالح طويلة الأجل والمتبادلة للجماهير ومجتمع كرة القدم.

وقال رايشارت إن المشاكل الحالية التي تواجه كرة القدم الأوروبية لن تحل نفسها وإن "الإصلاح الجاد" مطلوب.

وأضاف المسؤول البالغ من العمر 48 عاما: أوضح رئيسا ريال مدريد وبرشلونة ورئيس يوفنتوس مؤخرا وجهات نظرهم حول القضايا التي تواجه هذه الرياضة.



وزاد: أعتقد أنهم يطرحون الأسئلة الصحيحة وأنا شخصيا حريص على الاستماع إلى العديد من الأصوات المتنوعة حتى يتمكن مجتمع كرة القدم الأوروبية بشكل مشترك من إيجاد الإجابات الصحيحة.

وكان ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس من بين 12 فريقا أعلنوا عن دوري السوبر الأوروبي في أبريل 2021، لكن المشروع انهار بعد رد فعل قوي من جميع الهيئات المسؤولة عن كرة القدم ومن المشجعين والحكومات على حد سواء لتنسحب جميع أندية إنجلترا الستة وإنتر ميلان وميلان وأتلتيكو مدريد.

وواصل ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس الترويج للفكرة، وبعد أن منعت محكمة في مدريد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من معاقبة هذه الأندية، أحيلت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ.

وترى "أيه.22 سبورتس" أن احتكار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الحالي لمسابقات الأندية الأوروبية غير قانوني بموجب قانون المنافسة.