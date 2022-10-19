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كانتي يحمل كأس العالم الأخيرة التي فازت بها فرنسا

رسمياً.. كانتي يغيب عن كأس العالم

لندن - د ب أ
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تأكد غياب نغولو كانتي نجم وسط تشيلسي الإنجليزي عن منتخب فرنسا في مونديال قطر بعد خضوعه لعملية جراحية في أوتار الركبة الأمر الذي سيبعده عن الملاعب لنحو أربعة أشهر.

وتعرض كانتي (31 عاماً) للإصابة خلال المباراة التي تعادل فيها تشيلسي مع توتنهام 2 -2 في 14 أغسطس الماضي، وخضع لعملية جراحية بعد تعرضه لانتكاسة خلال عملية تأهيله.

وذكر تشيلسي في بيان يوم الثلاثاء: نغولو كانتي خضع لعملية جراحية في موضع إصابته بأوتار الركبة.

وأضاف: لاعب الوسط زار طبيب متخصص بالنادي، لاستكشاف الخيارات المتاحة لعملية إعادة التأهيل وتم الاتفاق بشكل متبادل على خضوع نغولو للجراحة لعلاج المشكلة.

وأوضح البيان: في أعقاب الجراحة الناجحة، من المتوقع غياب نغولو لأربعة أشهر.

وشارك كانتي في 53 مباراة مع منتخب فرنسا، وساهم في تتويج الديوك بلقب مونديال روسيا 2018.

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