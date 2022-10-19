غياب إيموبيلي هداف لاتسيو حتى نهاية العام

أعلن نادي لاتسيو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء، أن المهاجم تشيرو إيموبيلي الذي يتقاسم صدارة قائمة هدافي الدوري يعاني من إصابة متوسطة الدرجة في عضلات الفخذ الخلفية بالساق اليسرى.

ولم يحدد لاتسيو موعدا لعودته لكن صحيفة " لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية ذكرت أن إيموبيلي سيغيب حتى يناير 2023.

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ومن المقرر أن يلعب لاتسيو، الذي يحتل المركز الخامس في الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة من 10 مباريات، خمس مباريات بالدوري قبل يناير.

ويتقاسم إيموبيلي (32 عاما) صدارة هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم مع ماركو أرناوتوفيتش مهاجم بولونيا ودوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس برصيد ستة أهداف لكل منهم.