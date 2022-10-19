غياب رويس عن مباراة دورتموند في كأس ألمانيا

كشفت تقارير إخبارية أن فريق بوروسيا دورتموند سيفتقد جهود قائده ماركو رويس في المباراة المقررة أمام هانوفر يوم الأربعاء في الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" أن رويس لم يتواجد مع باقي اللاعبين في حافلة الفريق، وقد غادر مركز التدريبات بسيارة خاصة، كما ذكرت صحيفة "رور-ناخريشتن" أن اللاعب سيغيب عن المباراة.

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وغاب رويس مؤخرا عن الملاعب لمدة نحو أربعة أسابيع بسبب إصابة في الكاحل ونزلة برد، لكنه عاد للمشاركة في الشوط الثاني من المباراة التي خسرها الفريق أمام يونيون برلين صفر - 2 مطلع هذا الأسبوع.

وكان من المتوقع أن يدفع المدير الفني إيدين تيرزيتش بالقائد رويس ضمن التشكيل الأساسي في المباراة أمام هانوفر.