"فيفا" يحدد موعد رفع قوائم المونديال الأولية

سيتعين على مدربي فرق كأس العالم لكرة القدم إرسال القوائم الأولية لمنتخباتهم بحلول يوم الجمعة، حيث يعكفون حاليا على الانتهاء من اختياراتهم استعدادا للنهائيات في قطر.

ويجب أن ترسل كل دولة مشاركة والبالغ عددها 32، قائمة تتضمن 35 لاعبا بحد أدنى و55 بحد أقصى، بحلول نهاية يوم الجمعة، في خطوة أولى في عملية الاختيار.

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وسيكون أمام المدربين حتى 14 نوفمبر تشرين الثاني لاتخاذ قراراتهم بشأن قائمتهم النهائية المكونة من 26 لاعبا بحلول الساعة 6م بتوقيت غرينتش. وسينشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جميع القوائم في اليوم التالي.

ويجب اختيار القائمة النهائية من أسماء لاعبين في القائمة الأولية دون السماح بأي تغييرات متأخرة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة كما تنص لوائح وقواعد البطولة التي ينظمها الفيفا.

ولن ينشر الفيفا القوائم الأولية، لكن قد تختار بعض الدول القيام بذلك للكشف عن نواياها وربما إنهاء أي حالة جدل محتملة بشأن الاختيارات.

ولدى فرنسا حاملة اللقب قائمة طويلة من الإصابات يجب على المدرب ديدييه ديشان أخذها في الاعتبار خلال الأيام القليلة المقبلة على الرغم من أن القائمة الأولية كبيرة بما يكفي لإدراج لاعبين في سباق مع الزمن ليكونوا جاهزين لقطر.

وقد ينتهي الجدل حول مركز الظهير الأيمن لمنتخب إنجلترا عندما يعلن غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب خياراته. وكانت هناك تكهنات حول ما إذا كان ترينت ألكسندر-أرنولد لاعب ليفربول في خططه بعد أن تجاهله مؤخرا.

واستبعد غابرييل جيسوس من تشكيلة البرازيل لمباراتين وديتين في فرنسا الشهر الماضي وسط منافسة شرسة على الأماكن في خط الهجوم وذلك على الرغم من مستواه الرائع مع فريقه الجديد أرسنال هذا الموسم.

وارتفع عدد اللاعبين في كل قائمة نهائية لكأس العالم ليصبح 26 لاعبا بدلا من 23.

وقال الفيفا في يونيو إن قرار زيادة عدد اللاعبين في القائمة اتخذ نظرا للحاجة للاحتفاظ بمرونة إضافية بسبب التوقيت الفريد لبطولة هذا العام التي ستتقاطع مع الموسم في أوروبا.

وتنطلق البطولة في 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

وأخذ "فيفا" في الاعتبار : السياق الأوسع للآثار السلبية المدمرة التي سببتها جائحة كورونا على الفرق قبل وأثناء البطولات".

وزاد عدد القائمة الأولية إلى 55 لاعبا بعدما كان 35 فقط قبل أربع سنوات.