بنزيمة يتألق في فوز ريال مدريد على إلتشي

احتفل النجم الفرنسي كريم بنزيمة بتتويجه مؤخرا بجائزة الكرة الذهبية التي حصل عليها من مجلة "فرانس برس" الفرنسية كأفضل لاعب في العالم هذا العام، وقاد فريقه ريال مدريد للفوز 3 - صفر على مضيفه إلتشي يوم الأربعاء في المرحلة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.
وافتتح الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي التسجيل للريال في الدقيقة 11، قبل أن يضيف بنزيمة الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 75، فيما أضاف مارك أسينسيو الهدف الثالث في الدقيقة 89.
وشهدت المباراة واقعة نادرة الحدوث، بعدما ألغي حكم المباراة 3 أهداف أخرى للريال، بعد لجوئه لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) بواقع هدفين لبنزيمة وهدف للنمساوي ديفيد ألابا.
ويأتي هذا الفوز السهل، ليتلقى الريال، المنتشي بفوزه على برشلونة في المرحلة الماضية للبطولة يوم الأحد الماضي، دفعة معنوية جديدة، قبل مواجهته الهامة مع ضيفه إشبيلية يوم السبت المقبل.
وعزز الريال موقعه في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي برشلونة، الذي يستضيف فياريال الخميس في نفس المرحلة.
في المقابل، توقف رصيد إلتشي عند 3 نقاط، ليواصل بدايته الكارثية في المسابقة هذا الموسم، ويظل قابعا في مؤخرة الترتيب.
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