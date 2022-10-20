لوكاكو يعود إلى تدريبات إنتر بعد غياب طويل

عاود المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو الغائب عن الملاعب منذ نهاية أغسطس جراء إصابة في فخذه، التمارين الجماعية مع إنتر الإيطالي، الخميس، وذلك قبيل حوالي شهر من انطلاق مونديال 2022 لكرة القدم.

ومن المرجّح أن يجلس الهداف التاريخي لمنتخب "الشياطين الحمر" (68 هدفاً في 102 مباراتين) على مقاعد بدلاء "نيراتزوري" السبت في رحلته إلى فلورنسا، لمواجهة فيورنتينا ضمن اطار منافسات المرحلة الـ 11 من الدوري.

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غير أن الاستحقاق الأهم للمهاجم ابن الـ 29 عاماً يبقى مباراة إنتر امام فيكتوريا بلزن التشيكي الأربعاء ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ بامكان النادي الإيطالي حجز مقعده للدور ثمن النهائي في حال فوزه على أرضه.

ويحتل إنتر صاحب المركز السابع في "سيري أ" المركز الثاني في المجموعة الثالثة في المسابقة القارية الأم برصيد 7 نقاط متأخراً بفارق 5 نقاط عن بايرن ميونخ الالماني المتصدر، علماً انه كان وضع قدماً في الدور التالي بفوزه في ملعبه "جوزيبي مياتسا" على برشلونة الإسباني 1-صفر ذهاباً وتعادله 3-3 إياباً في كامب نو.

وتعود آخر مباراة للبلجيكي لوكاكو خلال الخسارة على أرض لاتسيو 1-3 في 26 أغسطس.

ورحّب المنتخب البلجيكي بخبر عودة مهاجمه إلى المستطيل الأخضر، ضمن استعداداته للعرس الكروي العالمي في قطر، حيث أوقعت القرعة بلجيكا في المجموعة السادسة إلى جانب كل من كندا والمغرب وكرواتيا.