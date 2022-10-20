مانشستر يونايتد يحقق فوزاً مهماً على توتنهام

تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه توتنهام 2 -صفر يوم الأربعاء ضمن منافسات المرحلة 12 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم مانشستر يونايتد عن طريق فريد في الدقيقة 47، قبل أن يضيف برونو فيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 69.



ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 23 نقطة في المركز الثالث.