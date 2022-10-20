مانشستر يونايتد يحقق فوزاً مهماً على توتنهام

وضع القراءة
100% حجم الخط
تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه توتنهام 2 -صفر يوم الأربعاء ضمن منافسات المرحلة 12 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وتقدم مانشستر يونايتد عن طريق فريد في الدقيقة 47، قبل أن يضيف برونو فيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 69.
ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 23 نقطة في المركز الثالث.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
مانشستر يونايتد "مُتهم" بسبب رونالدووجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء، الاتهام لمانشستر يونايتد بسبب فشله في السيطرة على لاعبيه، خلال التعادل السلبي مع نيوكاسل يونايتد مطلع ... رياضة عالمية
-
نيوكاسل يفرض التعادل على مانشستر يونايتد ويحبط رونالدوفشل مانشستر يونايتد بقيادة المهاجم كريستيانو رونالدو في اجتياز عقبة نيوكاسل يونايتد في أولد ترافورد وتعادل الفريقان دون أهداف في الدوري الإنجليزي ... رياضة
-
النيابة العامة توجه تهمة محاولة الاغتصاب لنجم مانشستر يونايتدوجهت النيابة العامة البريطانية، يوم السبت، إلى مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم مايسون غرينوود، تهمة محاولة الاغتصاب والسلوك المسيطر والقسري ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية