هجوم حاد على رونالدو.. "طفل مدلل" لا يحترم أحداً

واجه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد هجوماً حاداً من نقاد كرة القدم الإنجليزية عقب مغادرته ملعب "أولد ترافورد" قبل نهاية مباراة فريقه مع توتنهام يوم الأربعاء احتجاجاً على بقاءه بديلاً.

وخرج رونالدو من حسابات المدرب الهولندي إيريك تن هاغ منذ الخسارة الثقيلة التي تلقاها مانشستر يونايتد أمام برنتفورد 4-0 شهر أغسطس الماضي.

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وقال غابرييل أغبونلاهور لاعب منتخب إنجلترا وأستون فيلا السابق لإذاعة "توك سبورت" يوم الخميس: لنكن صادقين، رونالدو يتصرف كطفل مدلل، إنه يبلغ من العمر 37 عاماً ولديه مسيرة مهنية عظيمة، لكن ما فعله عار، ولا يعكس أي احترام للمدرب وللزملاء، ولو كنت لاعباً لتمنيت أن يبعده المدرب من المباراة القادمة.



وكان داني ميلز لاعب مانشستر سيتي والمحلل الحالي لـ"سكاي سبورت" أكثر غضباً إذا قال: مشكلة رونالدو يظن أنه أكبر من النادي، لا يملك أي احترام تجاه النادي والمدرب واللاعبين والجماهير، الفريق ينتصر وهو غاضب، هذا عار.

وقال ميكا ريتشاردز المدافع الدولي الإنجليزي السابق عبر "بي بي سي": تصرفات رونالدو غريبة وتفتقر إلى المهنية، إنه لاعب عظيم، لكن اليوم مثير للشفقة.

ويرى غاري لينيكر هداف منتخب إنجلترا والمذيع الحالي أن ما فعله رونالدو غير مقبول، وقال: كان لاعباً رائعاً لكن ما يفعله الآن غير مقبول إطلاقاً.



وأكد المدرب المخضرم نيل وارنوك أنه كان ليفسد إجازة رونالدو عقب ما فعله أمام توتنهام، وقال لـ"توك سبورت": كنت سأفسد عليه يوم الإجازة، كنت لأحيي اللاعبين على ما قدموه، وأقول لرونالدو أراك في التدريبات العاشرة صباحاً في يوم الإجازة.