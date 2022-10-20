هدف مبابي الواحد يكلف باريس سان جيرمان 22 مليون يورو

يكلف كل هدف سجله كيليان مبابي في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي خزائن باريس سان جيرمان 22 مليون يورو، بينما هدف المصري محمد صلاح يساوي 4 ملايين يورو.
وجدد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025 بعد مفاوضات ماراثونية ارتبط خلالها بالانتقال إلى ريال مدريد، وكشفت مصادر أن راتبه السنوي يبلغ 90 مليون يورو مع العقد الجديد.
ونشرت صحيفة "آس"، إحصائية تكشف فيها تكلفة كل هدف من اللاعبين في البطولة القارية المرموقة، إذ سجل كليان مبابي 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان، إذ إن هدفه الواحد يكلف 23 مليون يورو.
ويعتبر الألماني ليروي ساني صاحب ثاني أغلى هدف في المسابقة، بعدما هز الشباك 4 مرات، بواقع 5 ملايين يورو عن كل هدف، نظراً لراتبه السنوي البالغ 20 مليون يورو.
ويكلف كل هدف من الأهداف الخمسة التي سجلها النرويجي إرلينغ هالاند 4.5 مليون يورو، إذ يتقاضى اللاعب المهاجم 22 مليون يورو سنوياً بعد انتقاله من دورتموند الصيف الماضي.
وأحرز روبرت ليفاندوفسكي 5 أهداف مع برشلونة، ويتقاضى 19.5 مليون يورو كراتب سنوي، بمعنى أن هدفه الواحد يكلف خزينة النادي الكاتالوني 4 ملايين يورو.
ويحل محمد صلاح في المركز الخامس بعدما هز شباك الخصوم 5 مرات في دوري أبطال أوروبا، ويكلف هدفه الواحد ليفربول 3.7 مليون يورو، كونه يتقاضى 18.2 مليون يورو كراتب سنوي.
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