يوشيدا: منتخب اليابان قادر على هزيمة ألمانيا

يؤمن مايا يوشيدا قائد المنتخب الياباني بقدرة منتخب بلاده في الفوز على ألمانيا في المباراة الافتتاحية للفريقين بمونديال 2022 يوم 23 نوفمبر المقبل.
وقال يوشيدا مدافع فريق شالكه الألماني في مقابلة مع صحيفة "يوميوري شيمبون" يوم الخميس: فرصة الفوز ليست صفر أبدا.
وأضاف يوشيدا الذي قضى أغلب مسيرته في الدوريات الأوروبية الكبرى، مثل الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي: المباراة الأولى صعبة على لكل فريق.
وأشار إلى أن هدف بلاده في مونديال قطر، هو التواجد ضمن افضل ثمانية فرق على الأقل، واصفا المباراة أمام ألمانيا بأنها مفتاح تحقيق ذلك.
وأكد يوشيدا أن أحد الأسباب التي دفعته للانتقال إلى ألمانيا هو "التعرف على المنافس" مشيرا إلى أنه تعلم الكثير في هذا البلد، وأتبع: من المهم اللعب لأكبر عدد ممكن من الأندية الكبرى في أوروبا.
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