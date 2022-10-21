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ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي سجل الهدفين الأول والثاني

برشلونة يصالح جماهيره بثلاثية في مرمى فياريال

العربية.نت
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فاز برشلونة على ضيفه فياريال 3 – صفر يوم الخميس،ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم برشلونة في الدقيقة 30 عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 34، وفي الدقيقة 38 سجل أنسو فاتي الهدف الثالث لبرشلونة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر وغريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الصدارة.

على الجانب الأخر تجمد رصيد فياريال عند 15 نقطة في المركز التاسع.

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