ريال مدريد يفقد نجمه بنزيمة

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سيغيب أفضل لاعب في العالم الفرنسي كريم بنزيمة عن مباراة فريقه ريال مدريد مع إشبيلية، السبت في الدوري الاسباني لكرة القدم، لإصابة بفخذه بحسب ما ذكر ناديه السبت.
وكان المهاجم الذي حصد جائزة الكرة الذهبية الاثنين قد سجل ضد إلتشي الأربعاء مساهماً في إبقاء فريقه متصدراَ لترتيب الدوري، لكنه لن يكون جاهزاً لاستقبال إشبيلية في ملعب سانتياغو برنابيو.
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وكتب ريال مدريد، بطل أوروبا وإسبانيا، في بيان: بعد الاختبارات التي أجراها بنزيمة يوم السبت أظهرت الفحوص تعرضه لإرهاق عضلي في الفخذ الأيسر.
وكان بنزيمة الذي غاب عن معظم مباريات سبتمبر لإصابته بتمزق في عضلات فخذه الأيمن، قد سجل 5 أهداف في سبع مباريات ضمن الدوري هذا الموسم.
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