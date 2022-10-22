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كاسيميرو
فرحة كاسيميرو بالهدف

كاسيميرو يخطف تعادلاً قاتلاً ليونايتد أمام تشيلسي

لندن - د ب أ
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تعادل فريق تشيلسي مع مانشستر يونايتد 1 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم تشيلسي بهدف سجله جورجينيو في الدقيقة 87 من ركلة جزاء وتعادل كاسيميرو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع، كما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس.

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