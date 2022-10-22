مانشستر سيتي يتجاوز برايتون بثلاثية

واصل إيرلينغ هالاند هوايته في تسجيل الأهداف وسجل هدفين جديدين ليقود فريقه مانشستر سيتي للفوز على برايتون 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز إيفرتون على كريستال بالاس 3 - صفر، ونوتينغهام فورست على ليفربول 1 - صفر.

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وسجل أهداف مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند (هدفين) في الدقيقتين 22 و43، من ركلة جزاء، وكيفين دي بروين في الدقيقة 75، فيما سجل هدف برايتون لياندرو تروسارد في الدقيقة 53.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف أرسنال المتصدر، وتوقف رصيد برايتون عند 15 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباراة الثانية، فاز إيفرتون على كريستال بالاس 3 - صفر.

وسجل أهداف إيفرتون دومينيك كالفيرت ليوين وأنتوني جوردون ودوايت ماكنيل في الدقائق 11 و63 و84.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر متفوقا على كريستال بالاس الذي توقف رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني عشر.