مجموعة متوازنة لسيدات المغرب في المونديال

وقع منتخب الولايات المتحدة الباحث عن لقب ثالث توالياً، في مجموعة واحدة مع هولندا وصيف النسخة الأخيرة، في كأس العالم لكرة القدم للسيدات المقررة بين 20 يوليو و20 أغسطس 2023 في أستراليا ونيوزيلندا والتي سحبت قرعتها السبت في أوكلاند النيوزيلندية.

وستكون النسخة التاسعة من المونديال الأولى يشارك فيها 32 منتخباً، الأولى في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية والأولى بتنظيم مشترك من بلدين (10 ملاعب).

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وستعرف هوية كامل المشاركين في النهائيات في فبراير، عقب دورة ملحق قاري يحدّد آخر ثلاثة متأهلين.

وبصرف النظر عن الملحق، سيشارك خمسة منتخبات للمرة الأولى هم المغرب، الفيليبين، جمهورية إيرلندا، فيتنام وزامبيا.

وتملك الولايات المتحدة الرقم القياسي بعدد الألقاب (4) أعوام 1991 و1999 و2015 و2019، مقابل لقبين لألمانيا (2003 و2007)، ولقب لكل من النروج (1995) واليابان (2011).

وسيشدّ منتخب الولايات المتحدة، بقيادة المخضرمة ميغان رابينو، الرحال إلى نيوزيلندا حيث يخوض منافسات المجموعة الخامسة مع هولندا والوافدة الجديدة فيتنام ومتأهل من الملحق ستعرف هويته في فبراير المقبل (البرتغال أو الكاميرون أو تايلاند). تقام مباريات المجموعة في أوكلاند، دونيدين، هاميلتون وولينغتون.

وكان المنتخب الأميركي تغلب في نهائي النسخة الأخيرة على هولندا 2-0 بهدفي رابينو وروزماري لافيل.

ويبدو مساره مقبولاً نحو نهائي سيدني في 20 أغسطس، إذ قد يلاقي في ثمن النهائي السويد أو جنوب إفريقيا أو إيطاليا أو الأرجنتين.

ووقع منتخب المغرب وصيف بطل إفريقيا، في مجموعة ثامنة تضمّ ألمانيا وصيفة كأس أوروبا، كولومبيا وكوريا الجنوبية، وسيخوض مبارياته في أستراليا.

وكان المغرب حلّ وصيفاً لجنوب إفريقيا في نهائي البطولة القارية في يوليو الماضي في الرباط.

وكان منتخب المغرب يحلم في كتابة التاريخ، بعدما بات نتيجة وصوله إلى نصف النهائي أوّلَ منتخب عربي يتأهّل إلى نهائيّات كأس العالم.

أما إسبانيا مع حاملة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم أليكسيا بوتياس المصابة راهناً، فوقعت مع كوستاريكا، زامبيا واليابان في مجموعة ثالثة تقام مبارياتها في نيوزيلندا.

وستتواجه فرنسا الباحثة دوماً عن لقب عالمي أول، مع جامايكا والبرازيل ومتأهل من الملحق ضمن المجموعة السادسة في أستراليا.

وستفتتح نيوزيلندا، المضيفة مع أستراليا، النهائيات في 20 يوليو في ملعب إيدن بارك التاريخي في أوكلاند حيث أرض رياضة الرغبي، أمام نروج النجمة أدا هيغربرغ، في مجموعة أولى تضم أيضاً الفيليبين وسويسرا.

أما المضيفة الثانية أستراليا، فتتواجه في المجموعة الثانية مع جمهورية إيرلندا، نيجيريا وكندا. وضمّت المجموعة السابعة في نيوزيلندا منتخبات السويد، جنوب إفريقيا، إيطاليا والأرجنتين.