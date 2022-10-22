نوتنغهام يحقق المفاجأة ويهزم ليفربول

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فاز فريق نوتنغهام فورست على ضيفه ليفربول 1-صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ويدين نوتنغهام فورست بالفضل في هذا الفوز للاعبه تايوو اونيى الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55.
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ورفع نوتنغهام فورست إلى تسع نقاط في المركز التاسع عشر وتوقف رصيد ليفربول عند 16 نقطة في المركز السابع.
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