أرتيتا: التعادل مع ساوثهامبتون مخيب للآمال

تحسر ميكل أرتيتا مدرب أرسنال على عدم قدرة لاعبيه على ترجمة السيطرة المبكرة إلى أهداف بعدما تعادل 1-1 أمام ساوثهامبتون صاحب الأرض في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.



وكان أرسنال الفريق الأفضل بوضوح في بداية المباراة وكان بوسعه أن يتقدم بأكثر من هدف غرانيت تشاكا المبكر، لكنه سمح لمنافسه بالعودة في الشوط الثاني واضطر الفريق الزائر للصمود في الدقائق الأخيرة للخروج بنقطة واحدة.



وكان من اللافت للنظر أن هذا أول تعادل لأرسنال في الدوري منذ يناير الماضي، حيث خاض 27 مباراة خلال تلك الفترة وكان يخرج فائزا أو مهزوما، لكن التعادل تركه متقدما بنقطتين على مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني بعد 11 جولة.



وقال أرتيتا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): كانت لدينا ثلاث أو أربع فرص جيدة وكان يجب أن نسجل المزيد. كنا بحاجة إلى هدفين أو ثلاثة لكننا سجلنا هدفا واحد فقط.



وأضاف المدرب الإسباني: إنه أمر مخيب للآمال. صنعنا ما يكفي من الفرص لكننا لم نتمكن من وضع الكرة داخل المرمى.



وسيشعر أرسنال بالإحباط لإخفاقه في حسم المباراة بعدما اعتاد مؤخرا تحقيق الانتصارات عند افتتاح التسجيل، كما أنه فاز في آخر 18 مباراة بالدوري الممتاز بعد التسجيل أولا.



وقال أرتيتا: هذا درس لأننا أردنا الفوز مرة أخرى. وضعنا المنافس تحت ضغط أكبر من خلال اللعب المباشر في الشوط الثاني وكنا نعاني.



وأحرز تشاكا هدفه الثاني في غضون أيام قليلة بعد أن سجل هدف الفوز 1-صفر على أيندهوفن في الدوري الأوروبي يوم الخميس، ويعتقد أرتيتا أن مستوى لاعبه كان مؤثرا في مسيرة الفريق هذا الموسم.



وقال أرتيتا: إنه مؤثر حقا، ويلعب بثبات حقا، ومثير للإعجاب حقا.

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