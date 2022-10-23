الجزائري سليماني يكشف تعرضه للعنصرية في الدوري الفرنسي

قال الجزائري إسلام سليماني لاعب بريست إنه تعرض لإساءة عنصرية من أحد لاعبي كليرمو في مباراة انتهت بفوز فريقه 3-1 في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الأحد.

وكشف سليماني لوسائل إعلام أن أحد لاعبي كليرمو أساء إلى أصوله، وقال: قائد كليرمو هو من قام بإهانتي والاستهزاء بأصولي العربية، وأنا فخور بها.

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وأضاف: لست مجنونا حتى أفتري عليه، أنا هنا في فرنسا منذ ثلاثة أو أربعة أعوام، سمعته وهذا هو المهم.

وذكرت إذاعة (آر.إم.سي سبور) أن سليماني توجه إلى الحكم الرابع واشتكى من تعرضه من إساءة عنصرية من القائد يوهان جاستين. ودخل العديد من لاعبي الفريقين في مشاجرة بعد اللقاء، وبدا جاستين قلقا.

وقال فرانك أونورا لاعب كليرمو: شخصيا حاولت التركيز على المباراة، الجميع شاهدوا ما حدث على أرض الملعب، الجميع تبادلوا بعض الكلمات لكني لم أسمع كلمات مثل هذه (إهانة لسليماني).



وأضاف: الجميع يعلمون إمكانية حدوث ذلك في المباريات، لكني كنت بعيدا بعض الشيء ولم أسمع هذه الكلمات.

ويحتل بريست المركز 17 من بين 20 فريقا إذ يملك تسع نقاط.